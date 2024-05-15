Bu anlar diziye damga vurmuştu... Yeşilçam'ın yıldızları Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Türk sinemasının 1960'lı yıllarını ele alan Yeşilçam dizisi her sahnesiyle sosyal medyayı sallamıştı. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'i canlandırdığı diziye Ulusoy'un Selin Şekerci ile dansı damga vurmuştu.

Bu sahnenin ardından ikilinin hayranları Ulusoy ve Şekerci'yi başka projelerde yeniden partner olarak görmek istediklerini de dile getirmişti.

O ANLARI PAYLAŞTI

Hayranları Selin Şekerci'den ısrarla dans sahnesinin tamamını ve kamera arakası görüntülerinin yayınlanmasını istiyordu. Şekerci isteneni yaptı ve provadan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

YORUM YAĞDI

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isimlerin o anlarına; 'Çok yakışıyorlar', 'Muhteşemler', 'Size bayılıyorum', 'Nasıl güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.