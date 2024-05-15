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Bu anlar diziye damga vurmuştu... Yeşilçam'ın yıldızları Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 10:43
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Yeşilçam dönemini bir sinema tutkunu üzerinden anlatan "Yeşilçam" dizisi büyük bir ilgiyle izlendi. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli gibi isimler vardı. Müzikleri ve sahneleriyle çok beğenilen diziye Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı damga vurmuştu. Şekerci o anların kamera arkası görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı...

Bu anlar diziye damga vurmuştu... Yeşilçam'ın yıldızları Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Türk sinemasının 1960'lı yıllarını ele alan Yeşilçam dizisi her sahnesiyle sosyal medyayı sallamıştı. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'i canlandırdığı diziye Ulusoy'un Selin Şekerci ile dansı damga vurmuştu.

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Bu sahnenin ardından ikilinin hayranları Ulusoy ve Şekerci'yi başka projelerde yeniden partner olarak görmek istediklerini de dile getirmişti.

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O ANLARI PAYLAŞTI

Hayranları Selin Şekerci'den ısrarla dans sahnesinin tamamını ve kamera arakası görüntülerinin yayınlanmasını istiyordu. Şekerci isteneni yaptı ve provadan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü isimlerin o anlarına; 'Çok yakışıyorlar', 'Muhteşemler', 'Size bayılıyorum', 'Nasıl güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Selin Şekerci yeşilçam
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