Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kardeşini paylaştı! Çok izlenen o dizinin oyuncusu çıkınca...

Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle son dönemde popüler olan Feyza Civelek, uyuşturucu alırken yakalanma iddialarıyla gündeme geldi. İddialar sonrası yapım ekibi, Civelek'e sahip çıkarak rolüne devam etmesine karar verdi.
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle 'torpil' eleştirilerine de maruz kaldı.
Tüm bu konular magazin gündeminde konuşulurken Feyza Civelek kardeşini paylaştı.
Civelek'in erkek kardeşinin de Melis Civelek'in bir başka dizisinde oynadığı ortaya çıktı.
Meğer Melis Civelek'in oğlu Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek de Sandık Kokusu'nda rol alıyormuş.
Bu detay sonrası "Kadın çocuklarına kariyer yapmış", "Valla ne güzel hayat", "Oh torpiller gelmiş" yorumları yapıldı.