Dubaili aile, Can Yaman'a 1 milyon euro teklif etti! Ünlü oyuncu bakın ne dedi

Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman her hareketiyle olay oluyor. Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Yaman kendisine yapılan eleştirilere "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum" diyerek yanıt vermişti.

Büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman'a Dubaili bir aileden olay bir teklif geldi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Ancak Can Yaman bu teklifi reddetti.

Yaman'ın teklifi "Asla kabul etmem" diyerek reddettiği ve rahatsız edilmek istemediği ileri sürüldü.







