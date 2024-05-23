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  2. Dubaili aile, Can Yaman'a 1 milyon euro teklif etti! Ünlü oyuncu bakın ne dedi

Dubaili aile, Can Yaman'a 1 milyon euro teklif etti! Ünlü oyuncu bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 08:03
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Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Can Yaman'ın büyük bir hayran kitlesi var. Kendisine hayran olan Dubaili bir aile oyuncuyla tanışıp yemek yemek için bakın ne kadar teklif etti.

Dubaili aile, Can Yaman'a 1 milyon euro teklif etti! Ünlü oyuncu bakın ne dedi

Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman her hareketiyle olay oluyor. Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Yaman kendisine yapılan eleştirilere "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum" diyerek yanıt vermişti.

Büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman'a Dubaili bir aileden olay bir teklif geldi.

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Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Ancak Can Yaman bu teklifi reddetti.

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Yaman'ın teklifi "Asla kabul etmem" diyerek reddettiği ve rahatsız edilmek istemediği ileri sürüldü.


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Can Yaman
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