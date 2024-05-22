Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman sette kriz geçirmiş! "Tükenmişlik sendromunda filan değilim"

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman, hastanede serum takviyesi alarak yaptığı paylaşımlarla ve görünümüyle sevenlerini endişelendirdi.

"Hayatımda ilk defa tükendim" diyen Müjde Uzman'ın yazdıkları ve halinin görenlerin aklına da doğal olarak Meryem Uzerli hastalığı tükenmişlik sendromu geldi. Ancak Uzman böyle anılınca da sinirlendi.

"ALIN PARAYI GERİ"

Mesleği yüzünden zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Uzman ayrıca; 'Alın parayı geri. (Çünkü en çok oh zenginsin bana da yolla falan gibi asla da kazanmadığım ama kazandığıma emin olduğunuz rakamlarla beni kırıyorsunuz) o yüzden isteyen kimse onun olsun. Allah daha fazlasını size versin' demişti.

"Tükenmişlik sendromunda filan değilim" diyerek yeni bir açıklama yapan Müjde Uzman "Ben bu fikirlerimi arada paylaşıyorum zaten astım tedavisi görüyorum" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın paylaşımlarına destek mesajı yağdı.

SETTE KRİZ GEÇİRDİ FRAGMAN GECİKTİ

Müjde Uzman'ın Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la 3 saat toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantının konu başlığının yeni sezon olduğu ve yeni bölümler üzerine konuşulduğu belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazar günü sette astım krizi geçiren Uzman’ın pazar günü yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahnelerinin çekimi ve fragman yayını da gecikti.







