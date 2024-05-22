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"Alın parayı geri" diyerek isyan etti! Son görüntüsü endişelendirdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 15:26
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Show Tv'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Müjde Uzman paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Hastane odasından paylaşımlar yapan Uzman "Alın parayı geri" diyerek isyan etti. Ünlü isim son görüntüsüyle de endişelendirdi.

Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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SON HALİYLE KORKUTTU

Hastane odasından paylaşımlar yapan ünlü isim son hali ile sevenlerini endişelendirdi. 

'PATLAMA NOKTASINA GELDİM'

'PATLAMA NOKTASINA GELDİM'

İkili ilişkilerde empati yapılması gerektiğinin üstüne basan Uzman, paylaşımına 'Tembelliği, kolaycılığı, hak yemeyi bırakın' notunu düşerken yayınladığı videolarda, "Hepsini okuyanlar için... Patlama noktasına gesahildim ve ciddiye alınmadığımı kaldıramıyorum. Bana bir şeyler söyleyen insanlara cevap vermiş oldum ki onlarda duymuş olacaklar. Zaten bir süre sonra sileceğim pişman olup. Tek ben değilim işimle alakalı değil. Bu insan zorbalığı… Empati yapmadan çözemeyiz. Lütfen insanlara iyi olması gerektiği konusunda baskı yapmayın. Kötü hissetmek bir süreçtir.

Bu bir boşaltım mekanizmasıdır. Lütfen engellemeyin. Dünyanın en boş ve işe yaramayan cümlesi 'Halledersin aslansın kaplansın' cümlesi. Konuşma ihtiyacı hissettiğimiz için çok boş şeyler söylüyorsunuz. Onu da söylemeyin" dedi.

'KİMSE İNANMIYOR'

'KİMSE İNANMIYOR'

Uzman sözlerine şöyle devam etti; 'İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Huhu. Var olmak için önce, akıllı, çalışkan, genele uymayan huyları ve hobileri olan bir kadınsan, üstelik hem kadın hem de oyuncu olduğundan, belli ki tüm hayatın boyunca herkesi tek tek aptal olmadığına inandırman gerekiyor. Evden çıkıp eve dönene kadar güzellik, kilo, iş konuları. Her gün... Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar, ayrıca mesela spor yapmak istemem de saçmaymış, çünkü ‘kilo almıyorsun ki, ne gerek var’mış... Anlatmaya çalışıyorsun, ama diyorsun iskeleti, kasları kim taşıyacak? Yer çekimi sürekli aşağı çekerken, kendi kendinize mi ayakta durabildiğinizi sanıyorsunuz? Yazık değil mi bedenimize? Neyse." 

'ALIN PARAYI GERİ'

'ALIN PARAYI GERİ'

Mesleği yüzünden zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Uzman ayrıca; 'Alın parayı geri.. (Çünkü en çok oh zenginsin bana da yolla falan gibi asla da kazanmadığım ama kazandığıma emin olduğunuz rakamlarla beni kırıyorsunuz) o yüzden isteyen kimse onun olsun. Allah daha fazlasını size versin.' diyerek sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti
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