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  2. Kızılcık Şerbeti'nde yine yer yerinden oynayacak... Yeni bölüm ifşa oldu

Kızılcık Şerbeti'nde yine yer yerinden oynayacak... Yeni bölüm ifşa oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 08:25
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük ses getiriyor. Sosyal medyada çok konuşulan dizide her hafta beklenmedik sürprizler yaşanıyor. Her sahnesi izleyiciyi etkilemeyi başaran dizinin yeni bölümü sosyal medyada ifşa oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde yine yer yerinden oynayacak... Yeni bölüm ifşa oldu

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan dizinin son bölümü yine büyük ses getirdi.

O SAHNE GÜNDEM OLDU

Dizinin son bölümüne Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin sahneleri damga vurdu. Görkem önce Fatih'in anlamsız arkadaşına, sonra Fatih'e ve sonra herkese tek tek ayar verdi.

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Son sahnede ise Nilay ile atışan Görkem "Ben bitmem" diyerek resmen kendini dövdü. Sonra da herkesi çağırıp bunu kendisine yapanın Nilay olduğunu söyledi.

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YENİ BÖLÜM İFŞA OLDU

Bölümün son sahnesinin yayınlanmasıyla birlikte bir X kullanıcısı 65. bölümün ilk sahnesini sızdırdı.

KIZILCIK 2

Senaryodan sızdırılan bu sayfaya göre Nilay'ın kendini savunmak zorunda kaldığı ve ilk etapta ona kimsenin inanmayacağı görülüyor.

yeni bölüm

YORUM YAĞDI

Dizideki bu sahneye sosyal medyada; 'Çok etkileyici bir sahneydi', 'Oynamadı yaşadı', 'Gerçek bir deli gibiydi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Kızılcık Şerbeti
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