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Survivor All Star'da duygusal veda! İddialı isim elendi, gözyaşları sel oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 07:52
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Tv8 ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'da düello mücadelesi yaşandı. Bu hafta eleme potasında yer alan Özgür, Damla Can, Nefise ve Batuhan adada kalmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Dominik'e veda eden isim belli oldu...

Survivor All Star'da duygusal veda! İddialı isim elendi, gözyaşları sel oldu

Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmada bu defa eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Özgür, Damla Can, Nefise ve Batuhan oldu.

Bu isimler Dominik'te kalabilmek için kıran kırana mücadele verdi. Büyük finale haftalar kala rekabetin arttığı Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecan yarattı.

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ADAYA VEDA EDEN İSİM...

İlk turda potadan Nefise çıkarken, eleme adaylığı düşen ikinci yarışmacı da Batuhan oldu. Finalde ise Özgür'e karşı yenilen Damla Can Survivor All Star'a veda etti. Elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyleyen Damla Can'ın vedası duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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'GİTMEK İSTEMEZDİM...'

Survivor'dan elenen Damla Can son kez duygularını dile getirdi. Damla Can, 'Söze nereden başlayacağımı bilmiyorum. Buradan gitmek istemezdim, ama şu bir gerçek ki altı sene sonra burada olmak çok başkaydı. Elimden gelen tüm mücadeleyi yaptım ama şanssızlıklar çok üst üste geldi benim için. Ben burada olduğum için çok mutluydum. Zorlu rakiplerim çok güçlüydü hepsini canı gönülden kutluyorum. İnanılmaz bir takım var bu sene.

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Onlarla başa çıkmak da çok zordu. Şans benim yanımda değildi, ben şansımı artık hayatta başka noktalarda aramaya karar verdim. Benim için hayırlısı da buymuş. Kim elenirse elensin bugün o kadar çok üzülecektim ki yani Özgür'e karşı oynadım ama çok oynamayı da istiyordum. Kaçırdığım yerde biliyorum ki affetmeyecekti. Ama oynarken o kadar çok keyif aldım ki benim için unutulmaz bir andı. O yüzden bu anı yaşadığım için de Özgür abiye teşekkür ediyorum aynı şekilde Nefise'ye de teşekkür ediyorum. Güzel bir oyundu. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağlıklı geçsin. İki hafta sonra onları İstanbul'da bekliyorum.' dedi.

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