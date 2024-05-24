Kızılcık Şerbeti'nde makyöz krizi büyüdü! O video sonrası yapımcı harekete geçti! İşine son veriliyor

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde set bir anda karıştı. Dizide Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmiş ve 'tükendim' diyerek isyan etmişti.

Mesleği yüzünden zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Uzman 'Alın parayı geri' sözleri ile takipçilerine içini dökmüştü. Ünlü ismin ardından dizinin makyözü Esra Okumuş yayınladığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti.

O VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Okumuş, set ekibinden arkadaşlarıyla birlikte video çekerek Müjde Uzman'ın bu durumuyla adeta dalga geçti. Sosyal medyayı sallayan bu videonun ardından Okumuş açıklama yapmış ve çektiği videonun Müjde Uzman ile dalga geçmek maksadı ile olmadığını söylemişti.

YAPIMCI AFFETMEDİ

Ancak dizinin yapımcısı Faruk Turgut bu videoyu affetmedi. Turgut; 'Oyuncumuz müjde uzmanın paylaşımı sonrası, set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çektiği video sebebi ile makyözün işine son verileceği öğrenildi.

Uzman ise hızla yayılan bu videonun ardından; 'Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna' demişti.