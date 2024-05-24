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  2. Aylarca kira ödememişti… Pucca evden çıktı ama evin son hali şoke etti! 'Bu kadar da olmaz'

Aylarca kira ödememişti… Pucca evden çıktı ama evin son hali şoke etti! 'Bu kadar da olmaz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 11:14
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'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık ev sahibiyle 16 aydır kira ödemediği için mahkemelik olmuştu. Pucca evden çıktı ama ev sahibi evin son halini paylaştı. Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer'in paylaşımları herkesi şoke etti.

Aylarca kira ödememişti… Pucca evden çıktı ama evin son hali şoke etti! 'Bu kadar da olmaz'

Pucca lakaplı fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın geçtiğimiz aylarda ev sahibiyle mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, sosyal medya fenomeninin 16 aydır kira ödemediğini ve evine zarar verdiğini iddia etmişti.

Bu iddiaların ardından ünlü fenomen kirasını ödemekte güçlük çektiğini kabul etmiş ve evi boşaltma sürecinde olduğunu söylemişti. Pucca evden çıktı ama evin son hali şoke etti.

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Pucca'nın çıktığı evin sahibi Jale Tuncer, ünlü fenomen ve yazarın evi nasıl bıraktığını sosyal medyada paylaştı.

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'ADINI DAHİ ANMAK İSTEMEDİĞİM...'

Tuncer 'Son 10 yılda iş sebebi ile 8 tane ev değiştirdik. Tek bir ev sahibimi dahi üzmedim! Arkamda toz dahi bırakmadan ayrıldık. Adını dahi anmak istemediğim kişi hakkında gündeme gelen konu hakkında tanıdığım, tanımadığım kişilerden son durumun ne olduğu hakkında mesajlar alıyorum. Hepsini cevaplayacağım' ifadelerini kullandı.

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O GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Tuncer'in sosyal medyada paylaştığı karelere ise; 'Kurtulmuşsunuz', 'Yemek yapılan yer böyle ise, evin diğer yerleri kimbilir nasıl', 'İnanmak istemiyorum. İğrenç bir görüntü' yorumlar yapıldı.

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