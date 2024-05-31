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"Karanlıktan Kaçış" filminin galasına tülden elbisesiyle katıldı! Seçimiyle gecenin yıldızı oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 14:56
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'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde 'Victoria' karakterine hayat veren Tuvana Türkay, başrolünde yer aldığı Karanlıktan Kaçış filminin galasında beyaz elbisesiyle boy gösterdi.

"Karanlıktan Kaçış" filminin galasına tülden elbisesiyle katıldı! Seçimiyle gecenin yıldızı oldu

Tuvana Türkay, Serhat Teoman, Saygın Soysal, Burak Sarımola, Asuman Dabak, Sefa Zengin, Ufuk Kaplan, Melih Özkaya ve İpek Arkan'ın rol aldığı "Karanlıktan Kaçış" izleyici ile buluşuyor.

Tolga Toga'nın yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı büyük ihanetin ardından derin bir bunalıma sürüklenen ve şehrin karmaşasından uzaklaşarak sakin bir orman evine yerleşen başarılı bir gazetecinin, beklenmedik bir kaza sonucu tanıştığı genç kız yüzünden planlarının alt üst olmasını anlatıyor.

Ekran Alıntısı

Filmin galası da oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde 'Victoria' karakterine hayat veren Tuvana Türkay gala tarzıyla dikkat çekti.

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Beyaz tül elbisesiyle gecede boy gösteren oyuncu tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

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"Filmdeki karakterimin masumiyetini temsil eden elbisem" diyerek pozlarını paylaşan Tuvana Türkay'a "Çok tarzsın", "Ne kadar zarif", "Şahane olmuşsun" yorumları geldi.

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Tuvana Türkay
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