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  2. Kızıl Goncalar 'paydos' dedi Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin ile tatile çıktı

Kızıl Goncalar 'paydos' dedi Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin ile tatile çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 08:16
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Kızıl Goncalar dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu dizi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Mert Yazıcıoğlu ve Kerem Bürsin'in tatil pozu gündem oldu.

Kızıl Goncalar 'paydos' dedi Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin ile tatile çıktı

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisinde performansıyla adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu son dönemde gündemden düşmüyor.

Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu sezon finalinden sonra soluğu tatilde aldı.

Yakın arkadaşı Kerem Bürsin ile teknede kafa dinleyen başarılı oyuncunun tatil pozu sosyal medyada gündem oldu.

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Teknede güneşin ve denizin tadını çıkaran yakın dostların pozu sosyal medyada hızla yayıldı ve beğeni aldı.

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Mert Yazıcıoğlu, dizide bıraktığı sakallara alıştığını ve kesmeyeceğini söylemişti.

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Kızıl Goncalar
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