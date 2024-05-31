Kızıl Goncalar 'paydos' dedi Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin ile tatile çıktı

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisinde performansıyla adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu son dönemde gündemden düşmüyor.
Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu sezon finalinden sonra soluğu tatilde aldı.
Yakın arkadaşı Kerem Bürsin ile teknede kafa dinleyen başarılı oyuncunun tatil pozu sosyal medyada gündem oldu.
Teknede güneşin ve denizin tadını çıkaran yakın dostların pozu sosyal medyada hızla yayıldı ve beğeni aldı.
Mert Yazıcıoğlu, dizide bıraktığı sakallara alıştığını ve kesmeyeceğini söylemişti.