İsmail Balaban başpehlivan oldu! İlayda Şeker kocasını paylaşıp...

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonunun birinci etabını oluşturan 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban aldı. Survivor'da da şampiyon olan İsmail Balaban'a en büyük destek eşi İlayda Şeker'den geldi.

Survivor'da tanışıp yarışma bittikten sonra arkadaşlıklar aşka dönüşen çift görkemli bir düğünle evlenmişti.

Sosyal medyada eşine dair yapılan eleştirilere ve olumsuz haberlere her zaman tepki gösteren İlayda Şeker kocasının başpehlivan olması sonrası paylaştı.

İlayda Şeker Balaban ile pozunu paylaşarak "Şükürler olsun Allah'ım bugün birinci olmayı nasip etti. Her gecenin bir aydınlık sabahı vardı biz bugün aydınlık sabaha uyandık, inandık, başardık. Zafer inananlarındır kocam" dedi.





