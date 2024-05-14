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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'suydu... Settar Tanrıöğen beyin kanaması sonrası ilk kez görüntülendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.05.2024 07:26
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Kızılcık Şerbeti'nde Apo rolüne hayat verirken beyin kanaması geçiren ve sağlık sorunları sebebiyle diziye veda eden Settar Tanrıöğen, uzun hastane günlerinden sonra ilk kez görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'suydu... Settar Tanrıöğen beyin kanaması sonrası ilk kez görüntülendi

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti.

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncu birkaç defa ameliyata alınmış ve bir süre hastanede tedavi görmüştü. Oyuncu bu süreçte hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'ne de geri dönmemişti.

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Zor günleri atlatmaya çalışan usta oyuncu SnobMagazin muhabirleri tarafından ilk kez görüntülendi.

Sokakta yürürken görüntülenen usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Settar Tanrıöğen yalnızca "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etti.

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Settar Tanrıöğen
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