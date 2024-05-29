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'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 07:56
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Bir dönemin efsane grubu Hepsi, 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılması üzerine dağıldı. Grup önce yollarına üç kişi olarak devam etti ancak sonra Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'dan oluşan grup da çok geçmeden dağıldı. Şimdilerde 20. yıl konseri düzenleneceği iddia edilen Hepsi grubu üyelerine adeta birbirine girdi. Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e ateş püskürdü...

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

2004 yılında adını duyuran 'Hepsi' bir dönemin en popüler grubuydu... Dillere pelesenk olan şarkıları ile döneme damga vuran grup 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılması ile dağıldı.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından üç kişi olarak bir süre daha devam eden Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostlukları hep baki kaldı ama çok geçmeden "Hepsi" defterini onlar da kapattı.

hepsi

'MEGALOMANCA GELİYOR'

Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi herkesi heyecanlandırmıştı. Bu fikir Gülçin Ergül'e soruldu. Ergül de verdiği bir röportajda "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" dedi.

gülçim

'BU EGOYLA HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

Ergül'ün bu sözlerinden sonra Yasemin Yürük adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Yürük, “Ne zaman Gülçin’in bir şarkısı çıksa Hepsi üzerinden bir PR yapıyor. Hepsi’yle ilgili PR yapmasın artık. Bu egoyla hiçbir şey olmaz” dedi.

YASEMİN YÜRÜK

O DA KENDİNİ TUTAMADI

Bu sözlerin ardından Gülçin Ergül kendini tutamadı ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisinin hedef gösterilmeye çalışıldığını, sorulduğunda açıklama yapmak durumunda kaldığını ve konserle, belgeselle ilgili kendisinin değil konuları Yasemin’in gündeme getirdiğini dile getirdi.

gülçin

'DOĞRU MESAFEDE KALIYORUM'

Ergül; 'Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra, tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum' dedi.


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Hepsi grubu Gülçin Ergül Yasemin Yürük
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