Hasan Can Kaya'nın sorusunu duyunca dayanamadı! "Sevgilim özellikle regl dönemlerinde..."

Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Hasan Can Kaya Konuşanlar son bölüm fragmanını yayınladı.

Exxen'de her bölümüyle adından söz ettiren Konuşanlar'a katılan konuklar yine oldukça komik anlara imza attı.

HASAN CAN KAYA KOPTU

Hasan Can Kaya "Sevgilinin çılgın attığı senin içten içe yıkıldığın şey nedir?" sorusunu konuklarına yöneltti.

Programa sevgilisiyle gelen Berk isimli konuk ise yanıtıyla herkesi kırdı geçirdi. Berk bu soruya "Özellikle regl Döneminde oluyor bir tane yalnız penguen görüyor başlıyor

ağlamaya, çağırıyor beni diyor ki aşkım bak bak bak... Bir tane yalnız penguen görüyor başlıyor ağlamaya... Ben boş boş ekrana bakıyorum. Ne yaşıyorsun sen?" deyince stüdyo yıkıldı.



Hasan Can Kaya ise kahkahalar atarak "Duygusuz p.ç" yanıtını verdi.





