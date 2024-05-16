Günlerdir hakkındaki iddialarla gündemdeydi! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek hakkındaki iddialar günlerdir gündemde. Sabah'ta yer alan iddialara göre oyuncu uyuşturucu alırken polise yakalandı.

İddiaların ardı arkası kesilmezken Feyza Civelek sosyal medyada sessizliğe gömüldü. Yasak Elma dizisinde rol alan ve daha önce uyuşturucudan gözaltına alınan Ayşegül Çınar da Civelek hakkındaki paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bu paylaşımlara da yanıt vermedi. Sessizliğini dizisine dair paylaşım yaparak bozan oyuncu dizinin fragmanını paylaşarak "Cuma bekleriz" yazdı.







