KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Günlerdir hakkındaki iddialarla gündemdeydi! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Günlerdir hakkındaki iddialarla gündemdeydi! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.05.2024 08:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son dönemde açıklamalarıyla tarzıyla adından söz ettiriyordu. Geçtiğimiz günlerde ise oyuncunun uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandığı iddiaları gündeme geldi. Civelek günler sonra sessizliğini bakın nasıl bir paylaşımla bozdu.

Günlerdir hakkındaki iddialarla gündemdeydi! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek hakkındaki iddialar günlerdir gündemde. Sabah'ta yer alan iddialara göre oyuncu uyuşturucu alırken polise yakalandı.

İddiaların ardı arkası kesilmezken Feyza Civelek sosyal medyada sessizliğe gömüldü. Yasak Elma dizisinde rol alan ve daha önce uyuşturucudan gözaltına alınan Ayşegül Çınar da Civelek hakkındaki paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Uyuşturucudan gözaltına alınınca Yasak Elma'dan atıldı! Kızılcık Şerbeti Nilay paylaşımı olay Uyuşturucudan gözaltına alınınca Yasak Elma'dan atıldı! Kızılcık Şerbeti Nilay paylaşımı olay

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bu paylaşımlara da yanıt vermedi. Sessizliğini dizisine dair paylaşım yaparak bozan oyuncu dizinin fragmanını paylaşarak "Cuma bekleriz" yazdı.

yyıı


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cezaevinden çıkınca 20 kilo alıp estetik yaptırdı! İstenen ceza ve eleştirilerden sonra isyan ettiCezaevinden çıkınca 20 kilo alıp estetik yaptırdı! İstenen ceza ve eleştirilerden sonra isyan etti
Merve'nin yanıtını duyunca herkesi konseyden gönderdi! Sözünü sakınmadıMerve'nin yanıtını duyunca herkesi konseyden gönderdi! Sözünü sakınmadı
Sağlık sorunları yaşadı, oyunculuğa ara verdi... Son hali ortaya çıktıSağlık sorunları yaşadı, oyunculuğa ara verdi... Son hali ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.