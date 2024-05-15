Uyuşturucudan gözaltına alınıp işinden olmuştu! Ayşegül Çınar'dan bomba Feyza Civelek paylaşımı

Yasak Elma dizisinde rol alırken aracında uyuşturucu yakalanan ve gözaltına alınan Ayşegül Çınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden gündeme damgasını vurdu.

O dönem gözaltına alınan ve kumpasa maruz kaldığını ifade eden Çınar, bu olaylardan sonra rol aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. O dönem dizinin senaristlerinden biri Feyza Civelek'in annesiydi...

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterine hayat veren Feyza Civelek'in son günlerde uyuşturucu siparişini teslim alırken polise yakalanması iddialarıyla gündeme gelmesi sonrası Ayşegül Çınar kendini tutamadı.

FEYZA CİVELEK'İN ANNESİNE GÖNDERME

Çınar Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ına geçmiş dileklerini ileterek sözlerine başladı ve "Benim başıma da bu tarz bir olay geldi. Benim parmağım yoktu daha 19 yaşındaydım. Ben çok küçüktüm ve bir belayla uğraşıyordum. Böyle bir kriz anında ne yapmam gerektiğini bilmediğim için sustum. Oynadığım diziden atıldım, bölüm paralarımı alamadım" dedi.

Ayşegül Çınar devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben 5 yıldır bu sektörde yer edinemiyorum tabii ailemin yapımcı, senarist, yönetmen olması gerekiyor bilemiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar bakalım aynı haksızlık herkes için geçerli mi göreceğiz."







