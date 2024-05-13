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Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla 1 yılda 45 kilo verdi! "Abi çok zayıfladın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 14:02
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Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla mide küçültme ameliyatı olan ünlüler kervanına katıldı. Bir yılda 45 kilo veren başarılı oyuncu pozlarını paylaşınca yorumlar da gecikmedi.

Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla 1 yılda 45 kilo verdi! "Abi çok zayıfladın"

Güldür Güldür Show'da başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 1 yılda 45 kilo veren oyuncu nasıl zayıfladı?

Atilla paylaşımında "365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu?' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

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Diyet ve sporuna devam ederek kilosunu korumaya çalışan Güldür Güldür'ün İbrahim'i son pozlarına sosyal medyada yer verince oyuncuya yorumlar gecikmedi.

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"ZAYIFLADIN ÇOK İYİ OLDU"

"Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim" diyen Atilla'ya hayranları "Zayıfladın çok iyi oldu", "Abi resmen gözüm alışmıyor", "Çok iyi oldu bu halin" yorumlarında bulundu.

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Rüştü Onur Atilla
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