KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Bahar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu! Dizinin oyuncu kadrosuna bomba isim

Bahar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu! Dizinin oyuncu kadrosuna bomba isim

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.05.2024 13:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı “Bahar” dizisinin sezon finali yaklaşırken dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Bahar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu! Dizinin oyuncu kadrosuna bomba isim

“Bahar” dizisi bir haftalık aranın ardından 14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizi eğlenceli konusuyla dikkat çekiyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u buluşturan dizi ünlü konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

şaş444

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 11 Haziran'da sezon finali yapması beklenen diziye oyuncu Sahra Şaş konuk oluyor. Şaş 13. bölümde “Bahar” dizisinde Leyla karakterine hayat verecek ve dizide Bahar’ın (Demet Evgar) hastası olarak seyirci karşısına çıkacak.

şaş444


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tasarruf paketi sonrası çok tartışılacak iddia!Tasarruf paketi sonrası çok tartışılacak iddia!
Güldür Güldür'ün İbrahim'i 45 kilo verdi! Son pozlarına yorum yağdıGüldür Güldür'ün İbrahim'i 45 kilo verdi! Son pozlarına yorum yağdı
Özcan Deniz itirafı olay oldu: "10 sene önce..."Özcan Deniz itirafı olay oldu: "10 sene önce..."
Anahtar Kelimeler:
bahar Dokuz Oğuz Sahra Şaş
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.