Bahar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu! Dizinin oyuncu kadrosuna bomba isim

“Bahar” dizisi bir haftalık aranın ardından 14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizi eğlenceli konusuyla dikkat çekiyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u buluşturan dizi ünlü konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 11 Haziran'da sezon finali yapması beklenen diziye oyuncu Sahra Şaş konuk oluyor. Şaş 13. bölümde “Bahar” dizisinde Leyla karakterine hayat verecek ve dizide Bahar’ın (Demet Evgar) hastası olarak seyirci karşısına çıkacak.







