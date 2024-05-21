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  2. Gözlerden uzak büyüttü! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızı genç kız oldu

Gözlerden uzak büyüttü! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızı genç kız oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.05.2024 13:38
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Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinliğe kızı Su ile geldi. Gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla davette boy gösteren Altuğ'un kızı annesine benzerliğiyle ve güzelliğiyle gündem oldu.

Gözlerden uzak büyüttü! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızı genç kız oldu

1994 yılında Miss Turkey yarışmasının birincisi, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen çift, 2009'da Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

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"Su, tam benim istediğim gibi bir kız oldu" diyen Pınar Altuğ kızını olabildiğince gözlerden uzak büyüttü. Şimdilerde 15 yaşında olan Su artık bir genç kız. Annesine davetlerde eşlik eden Su Atacan'ı görenler şaşırıyor.

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Annesinin güzelliğini ve babasının mimiklerini alan Su Atacan son haliyle beğeni topladı.

Muhabironline kameralarına konuşan Altuğ "Kızım artık büyüdü bana eşlik ediyor" dedi. Su ise utanarak sorulara kısa kısa yanıtlar verdi.

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