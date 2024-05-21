Aleyna Kalaycıoğlu, ülkeye girer girmez Yunus Emre ile yakınlaşma iddiaları soruldu! Annesinin uyarısı sorulunca...

Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki ilişki yarışmanın ilk gününden beri gündem oluyor. İkilinin dostlukları, aileleri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in sık sık "Aleyna'dan uzak dur" demesi ve aynı şekilde bir uyarı da Aleyna'nın annesinden gelmesi çok konuşulmuştu.

Elenen Aleyna ülkeye girer girmez, Yunus Emre ile çıkan dedikodular kendisine soruldu.

"ASLA İÇİNDE OLMAK İSTEMEDİĞİM BİR KONU"

Aleyna, yaptığı açıklamada "Öyle bir şeyin imkanı yok. Arkadaşlığımız bu şekilde yansıdıysa ben çok üzüldüm zaten çıkınca gördüm içindeyken fark edemedim durumun böyle yansıtıldığını... Ama dediğim gibi üzücü bir durum kimseyi zan altında bırakmak istemem. Çünkü öyle bir şey benim açımdan da imkansız onun açısından da imkansız..."



Muhabir'in "Telefon hakkınızda anneniz de 'Yunus Emre'den uzak dur' dedi, bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna ise Aleyna şu yanıtı verdi:

"Demek ki arkamdan arkadaş olacak gibi şeyler söylenmiş o da onun için böyle bir şey söylemiş. Yani böyle gelişti durumlar asla içinde olmak istemediğim bir konu yanlış anlaşılmalar var. Öyle bir şeyin imkanı yok ikimiz tarafından da..."







