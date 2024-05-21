KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Aleyna Kalaycıoğlu, ülkeye girer girmez Yunus Emre ile yakınlaşma iddiaları soruldu! Annesinin uyarısı sorulunca...

Aleyna Kalaycıoğlu, ülkeye girer girmez Yunus Emre ile yakınlaşma iddiaları soruldu! Annesinin uyarısı sorulunca...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunus Emre ve Aleyna Survivor'da yakın arkadaşlıkları sebebiyle sık sık eleştiri almış ve aileleri tarafından 'uzak dur' uyarısına maruz kalmışlardı. Daha sonra araları bozulan ikiliden Aleyna elenip ülkeye dönünce herkesin merak ettiği soru Aleyna'ya soruldu. Survivor Aleyna, Yunus Emre hakkındaki sorulara bakın ne tepki verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu, ülkeye girer girmez Yunus Emre ile yakınlaşma iddiaları soruldu! Annesinin uyarısı sorulunca...

Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki ilişki yarışmanın ilk gününden beri gündem oluyor. İkilinin dostlukları, aileleri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in sık sık "Aleyna'dan uzak dur" demesi ve aynı şekilde bir uyarı da Aleyna'nın annesinden gelmesi çok konuşulmuştu.

Elenen Aleyna ülkeye girer girmez, Yunus Emre ile çıkan dedikodular kendisine soruldu.

yunusemreber

"ASLA İÇİNDE OLMAK İSTEMEDİĞİM BİR KONU"

Aleyna, yaptığı açıklamada "Öyle bir şeyin imkanı yok. Arkadaşlığımız bu şekilde yansıdıysa ben çok üzüldüm zaten çıkınca gördüm içindeyken fark edemedim durumun böyle yansıtıldığını... Ama dediğim gibi üzücü bir durum kimseyi zan altında bırakmak istemem. Çünkü öyle bir şey benim açımdan da imkansız onun açısından da imkansız..."
YUNUSEMREALEYNA

Muhabir'in "Telefon hakkınızda anneniz de 'Yunus Emre'den uzak dur' dedi, bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna ise Aleyna şu yanıtı verdi:

"Demek ki arkamdan arkadaş olacak gibi şeyler söylenmiş o da onun için böyle bir şey söylemiş. Yani böyle gelişti durumlar asla içinde olmak istemediğim bir konu yanlış anlaşılmalar var. Öyle bir şeyin imkanı yok ikimiz tarafından da..."

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran tahmini sosyal medyayı salladı! Astrolog tarih verdi! 'Asıl gündem o zaman'İran tahmini sosyal medyayı salladı! Astrolog tarih verdi! 'Asıl gündem o zaman'
"Ne oluyor bu Emre ile aşk haberlerine?" deyince... "Kaçtığımız yok" "Ne oluyor bu Emre ile aşk haberlerine?" deyince... "Kaçtığımız yok"
Yapım ekibi onu istemedi! Düşük ücret verip...Yapım ekibi onu istemedi! Düşük ücret verip...
Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre aleyna
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.