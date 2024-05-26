Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu büyüdü, liseden mezun oldu! Aile pozu

1997'de evlenen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği ihanet sebebiyle son bulmuştu. 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkınca biten evlilik zamanla yakın arkadaşlığa dönüştü.

Kaya Çilingiroğlu daha sonra Feraye Tanyolaç ile evlendi ve bu evlilikten de Hüseyin Kaya adından bir oğlu oldu.

Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile sık sık paylaşımlar yapan Kaya Çilingiroğlu'nun kızı gibi oğlu da kocaman oldu.

Liseyi bitiren Jr. Kaya için aile bulundu. Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nu bir aray getiren mezuniyette Hüseyin Kaya'nın son hali de dikkay çekti.

Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu anne babasının boyunu geçti.





