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Fenerbahçe'nin Jose Mourinho paylaşımına Afra Saraçoğlu'ndan bomba yorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 15:09
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Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıktan sonra harekete geçen Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'yu getirildi. Taraftarı heyecanlandıran bu hamle sonrasında Fenerbahçe resmi hesabından paylaşım yapıldı. Afra Saraçoğlu'ndan ise yorum gecikmedi.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho paylaşımına Afra Saraçoğlu'ndan bomba yorum

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Jose Mourinho yaptığı açıklamada, “Aile gibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe her taraftarıyla, her üyesiyle, destekleyen herkesle; yönetimde Başkan’dan başlayarak en son kişiye kadar… Oyuncular, hocalar, direktörler yani herkes beraber hareket etmeli. Elbette ki bu beraberlik ve destek güzel zamanlarda kolaydır ama biraz yara aldığınız zaman işte orada daha fazla beraber olunması gerekiyor. Bu gücü, taraftarların bu desteğini ve karşılamayı görünce stadyumda ve deplasmanda oynayacağımız maçlar gözümüzde canlanıyor" dedi.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Jose Mourinho ile ilgili Fenerbahçe resmi hesabından da bir paylaşım yapıldı.

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Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu bu paylaşımı görünce dayanamadı. Fanatik bir Fenerbahçeli olan güzel oyuncu "Bakın böyle böyle insanları yükseltiyorsunuz sonra gaza geliyoruz" yorumunda bulundu.

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Afra Saraçoğlu'nun sözlerine binlerce yorum geldi.


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José Mourinho
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