Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu'na Hadise soruldu! Resmen tanımadı o anlar sosyal medyayı salladı

Kerem Bürsin yeni yaşını Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Tuba Büyüküstün, Serkan Altunorak ve Hande Doğandemir ile Bodrum'da kutladı.

Gecede Hadise ve Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla çok konuşulan Mert Yazıcıoğlu'nun verdiği poz dikkat çekti.

Tatil dönüşü görüntülenen Mert Yazıcıoğlu ısrarlı sorular üzerine "Hayatımda kimse yok" derken muhabir Hadise'yi de sordu. Ancak Hadise'yi başarılı oyuncu resmen tanıyamadı.

O anlar ve verdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu. İşte yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar...

