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  2. Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu'na Hadise soruldu! Resmen tanımadı o anlar sosyal medyayı salladı

Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu'na Hadise soruldu! Resmen tanımadı o anlar sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 07:48
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Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu'nun Hadise ile aynı etkinlikte olması gündemdeydi. Başarılı oyuncuya Hadise sorulunca verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Bürsin yeni yaşını Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Tuba Büyüküstün, Serkan Altunorak ve Hande Doğandemir ile Bodrum'da kutladı.

Gecede Hadise ve Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla çok konuşulan Mert Yazıcıoğlu'nun verdiği poz dikkat çekti.

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Tatil dönüşü görüntülenen Mert Yazıcıoğlu ısrarlı sorular üzerine "Hayatımda kimse yok" derken muhabir Hadise'yi de sordu. Ancak Hadise'yi başarılı oyuncu resmen tanıyamadı.

O anlar ve verdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu. İşte yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar...

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu
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