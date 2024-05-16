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Ebrar Karakurt makyaj yaptı! Sosyal medyada beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.05.2024 09:22
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Hem özel hayatıyla hem de başarılı spor kariyeriyle adından söz ettiren Ebrar Karakurt maç öncesi makyaj yaptı. Voleybolcu Ebrar Katrakurt'un tarzı sosyal medyada tam not aldı.

Ebrar Karakurt makyaj yaptı! Sosyal medyada beğeni yağdı

Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt ne yapsa olay oluyor. Hem kariyeriyle hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren başarılı voleybolcu son paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden olan Ebrar Karakurt maç öncesi makyaj yaptı.

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Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken başarılı voleybolcu paylaşımlarına "Kimmiş bu güzellik? A benmişim" notunu düştü.

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Ebrar Karakurt'un makyajına sosyal medyada beğeni yağdı.

SERVETİ GÜNDEM OLMUŞTU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın yıldızı Ebrar Karakurt’un net servetinin 4,2 milyon dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Genç oyuncu en zengin kadın voleybolcular listesinde 13. sırada yer aldı.


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Ebrar Karakurt
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