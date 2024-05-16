Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Seda Erdim soyadını değiştirince...

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Seda Erdim ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. 2018'de kızları Ses'i kucaklarına alan çiftin 2022'de ikinci kızlarına da kavuşmuştu.

Öte yandan bir dönemin efsane işlerinden olan 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Arif' karakterine hayat veren Ümit Erdim ve eşinin pozları sık sık gündeme geliyordu.

Bir süre önce Seda Erdim soyadını değiştirerek Seda Çınar yaptı. Bu durum dikkatli takipçilerin gözünden geçmedi.

Seda Erdim sosyal medyada pozlarını paylaşınca takipçileri "Boşandınız mı?", "Eşinizle aranız mı bozuk?", "Sessiz sedasız bitti mi?" yorumları yağdırdı.

Ancak Seda Erdim de Ümit Erdim de bu konuda henüz bir açıklama yapmış değil.







