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Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Seda Erdim soyadını değiştirince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.05.2024 08:43
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"Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile evlenmişti. Seda Erdim sosyal medyada soyadını değiştirince takipçileri verdiği pozları soru yağmuruna tuttu.

Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Seda Erdim soyadını değiştirince...

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Seda Erdim ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. 2018'de kızları Ses'i kucaklarına alan çiftin 2022'de ikinci kızlarına da kavuşmuştu.

Öte yandan bir dönemin efsane işlerinden olan 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Arif' karakterine hayat veren Ümit Erdim ve eşinin pozları sık sık gündeme geliyordu.

Bir süre önce Seda Erdim soyadını değiştirerek Seda Çınar yaptı. Bu durum dikkatli takipçilerin gözünden geçmedi.

Ekran Alıntısı

Seda Erdim sosyal medyada pozlarını paylaşınca takipçileri "Boşandınız mı?", "Eşinizle aranız mı bozuk?", "Sessiz sedasız bitti mi?" yorumları yağdırdı.

Ancak Seda Erdim de Ümit Erdim de bu konuda henüz bir açıklama yapmış değil.


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Ümit Erdim
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