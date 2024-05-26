KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. A Milli Kadın Voleybol Takımı yine ekonomide uçtu! Ebrar, Zehra Güneş, Eda Erdem... Filenin Sultanları'ndan THY'ye 13 saatlik uçuş tepkisi! "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam"

A Milli Kadın Voleybol Takımı yine ekonomide uçtu! Ebrar, Zehra Güneş, Eda Erdem... Filenin Sultanları'ndan THY'ye 13 saatlik uçuş tepkisi! "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.05.2024 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Eda Erdem... Filenin Sultanları peş peşe paylaşım yaparak Türk Hava Yolları'na tepki gösterdi. Ekonomi bölümünde uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı "Bize gelince ekonomi" diyerek sitemlerini dile getirdi. İşte gündem olan o paylaşımlar...

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan birincilikle dönen ve tüm ülkede büyük coşku yaratan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, final maçının ardından Türkiye'ye tarifeli uçakla, ekonomi bölümünde dönmesi o günlerde çok konuşuldu.

Türkiye tarihinin en büyük spor başarılarından birine imza atan Kadın Voleybol Takımı yeni başarılara imza atmaya devam ederken son olarak Amerika'ya uçtu.

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt ise 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu ve isyan etti. Filenin Sultanları peş peşe yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

Ekran Alıntısı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

THY'nı da sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines" yazdı.

Bangladeş’i karıştırdı! Otomobilinin önü kesip... Bangladeş’i karıştırdı! Otomobilinin önü kesip...

Ebrar Karakurt devamına ise "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" diyerek sitemini dile getirdi.

ıpoıpı

ZEHRA GÜNEŞ DE PAYLAŞTI

Zehra Güneş de Ebrar Karakurt'tan sonra bir paylaşım yaparak "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösterdi.

uıyıy

Hande Baladın da sığmayan ayaklarını paylaşarak arkadaşlarına destek verdi. Takımın kaptanı Eda Erdem de uçağın içini paylaşarak tepkisini gösterdi.

EDA ERDEM UÇAĞIN İÇİNİ PAYLAŞTI

Eda Erdem paylaşımında "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" dedi.
ıopıopıo

İşte Filenin Sultanları'nın tepki paylaşımları...

Mynet Youtube

İŞTE FİLENİN SULTANLARI'NIN PAYLAŞIMLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Eda Erdem Ebrar Karakurt Zehra Güneş
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.