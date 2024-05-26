Burak Özçivit Bangladeş’i karıştırdı! Otomobilinin önü kesildi, polis müdahale etti

'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit pek çok ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip. Oyuncu sık sık yurt dışı davetlerine katılıyor.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit davet üzerine Bangladeş'e gitti.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu zor anlar yaşadı.



Burak Özçivit Bangladeş’de resmen izdihama neden oldu. Oyuncunun otomobilinin önü böyle kesildi. Güvenlik zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda polis duruma müdahale etti. Burak Özçivit’in, Pakistan gezisinde de benzer görüntüler yaşanmıştı.





