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Burak Özçivit Bangladeş’i karıştırdı! Otomobilinin önü kesildi, polis müdahale etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.05.2024 15:30
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Oyuncu Burak Özçivit bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş’de izdihama neden oldu. Oyuncunun otomobilinin önü böyle kesilince güvenlik zor anlar yaşadı.

Burak Özçivit Bangladeş’i karıştırdı! Otomobilinin önü kesildi, polis müdahale etti

'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit pek çok ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip. Oyuncu sık sık yurt dışı davetlerine katılıyor.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit davet üzerine Bangladeş'e gitti.

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EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu zor anlar yaşadı.

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Burak Özçivit Bangladeş’de resmen izdihama neden oldu. Oyuncunun otomobilinin önü böyle kesildi. Güvenlik zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda polis duruma müdahale etti. Burak Özçivit’in, Pakistan gezisinde de benzer görüntüler yaşanmıştı.

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Burak Özçivit
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