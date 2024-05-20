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Dilan Polat tahliye olacak mı? Gizli bir şekilde götürüldü, tarih belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.05.2024 21:23
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Dilan Polat'ın cezaevinde kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Banu Parlak olayıyla ilgili görülen davanın duruşması sonrasında Dilan Polat, sinir krizi geçirip kendine zarar vermiş ve avukatları cezaevinde kalamaz deyip tahliyesini istemişti. Süreçle ilgili Polat hastanenin ardından gizlice bugün Adli Tıp'a getirildi.

Dilan Polat tahliye olacak mı? Gizli bir şekilde götürüldü, tarih belli oldu

Günlerdir Adli Tıp'a götürülmeyi bekliyordu. Tutuklu fenomen Dilan Polat sonunda Adli Tıp'a sevk edildi. Heyetin karşısına çıktı. Kara para aklamakla suçlanan ünlü fenomen Dilan Polat, 5 Kasım'dan beri cezaevinde. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Polat, Banu Parlak olayıyla ilgili görülen duruşma sonrasında cezaevinde sinir krizi geçirip kendine zarar verdi.

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AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Haberi alan avukatları hızlıca harekete geçti. Avukatlar Polat için cezaevinde kalamaz diyerek tahliye talep etti. Bunun üzerine savcı da Adli Tıp'tan rapor alınması gerektiğini söyledi.

GİZLİ BİR ŞEKİLDE ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

Dilan Polat önce bir hastanede tepeden tırnağa muayene edildi ve bugün de son karar için Adli Tıp'a sevk edildi. Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden saat 10.00'da Adli Tıp'a getirildi. Polat, hükümlü ve tutukluların alındığı kapı yerine farklı bir kapıdan Adli Tıp'a sokuldu. Cezaevi aracı yerine ise camları filmlerle kaplı daha küçük bir araç kullanıldı.

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1,5 SAAT KALDI

Polat direk kurul üyelerinin toplandığı yere götürüldü. Görevliler haricinde onu kimse görmedi. Kurul önce hastane raporlarını inceledi. Polat burada da detaylı bir muayeneden geçirildi. Polat, Adli Tıp'ta yaklaşık 1,5 saat kaldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra aynı araçla yeniden cezaevine götürüldü.

GÖZLER RAPORA ÇEVRİLDİ

Kanal D'nin haberine göre Dilan Polat ile ilgili rapor yaklaşık 1 ay sonra çıkacak. Cezaevinden çıkıp çıkmayacağı ise rapor tamamlanınca netlik kazanacak.

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Dilan Polat
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