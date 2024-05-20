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Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Sebebini ise şöyle açıkladı: "Nilda'nın o sözleri..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.05.2024 17:32
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Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, tartışma yaşadığı Dilan Polat - Engin Polat çiftinden, işyerini kurşunladıklarını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Parlak, şikayetini geri çekti. Parlak ayrıca Polat çiftine yönelik şikayetini neden geri çektiğini de açıkladı.

Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Sebebini ise şöyle açıkladı: "Nilda'nın o sözleri..."

Banu Parlak'ın geçen yıl güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Parlak, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklardan şikâyetçi olmuştu.

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Parlak, güzellik merkezini kurşunladıkları gerekçesiyle şikayetçi olduğu Engin ve Dilan Polat'a açtığı davada yeni gelişme yaşandı.

BANUDİLAN

Parlak'ın Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik şikayetini geri çekti.

"KARŞIMDA MUHATAP BULAMIYORDUM"

Banu Parlak, Polat çiftine yönelik şikayetini neden geri çektiğini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Parlak, konu ile ilgili şunları ifade etti:

"Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır.

DİLAN POLAT

Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum, avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direk şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık. Avukatım sayesinde sonunda bana durumu net izah edebilecek bir muhatap buldum durumu detaylı olarak dinledim Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı benim dosyamda verilen tutuklama kararı hiç infaz edilmedi bu zamana kadar olan tutukluluk sebepleri mali dosyadır tutukluluklarının sebebi asla ben olmadım."

banuparlakson


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Anahtar Kelimeler:
Banu Parlak Dilan Polat
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