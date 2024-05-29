KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin ifadesi ortaya çıktı! "Yere yatırdı" diyerek anlattı... Babadan ilk hamle

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin ifadesi ortaya çıktı! "Yere yatırdı" diyerek anlattı... Babadan ilk hamle

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.05.2024 12:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadıkları gündemde. Kızı devlet korumasında olan Deniz Akkaya'nın ve kızının ifadeleri de ortaya çıktı. Ayşe Önbilgin'in ifadesindeki iddialar ise kan dondurdu.

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin ifadesi ortaya çıktı! "Yere yatırdı" diyerek anlattı... Babadan ilk hamle

Manken ve son dönemde de magazin yorumcusu olan Deniz Akkaya kızı Ayşe ile yaşadıklarını paylaşmasıyla gündeme geldi. Devlet kayıtlarına göre 15 yaşında olana Ayşe'nin yaptıklarını anlatması sonrası devlet olaya el koydu.

Ayşe'nin kendisine saldırdığını, balkona kilitlediğini, eve polis çağırdığını söyleyen Akkaya'nın kızı, Çocuk Esirgeme yurduna yerleştirildi. Ekol TV ise hem Deniz Akkaya'nın hem de kızı Ayşe Önbilgin'nin ifadelerine ulaştı.

ıppoıpıp

AYŞE'NİN İFADESİ KAN DONDURDU

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir "Ayşe'nin ifadesindeki iddiayı size aktarayım; Deniz Akkaya önce kızına tokat attı ve darp etmeye başladı. Sonra birbirlerine hakaret ve tehditler ettiler. Hatta iddiaya göre Deniz Akkaya kızına sinkaflı sözler sarf etti. Tartışma alevlendi, kızının okul çantasını ve termosu kızına fırlattı. Termos çenesine geldi ve Ayşe yaralandı. Ayşe'nin babasıyla tatil planını gören Deniz Akkaya daha da sinirlendi. İddiaya göre söyleyeceğim; Ayşe annesinin çok şiddetli darp ettiğini söyledi; önce yere yatırdığını, boğazına sarıldığını sonra ayağıyla, kafasını iki üç kez tekmelediğini söyledi. Bundan dolayı önce Deniz Akkaya'nın elinden kurtulmak için hamle yaptığını ifade etti. Sonra da annesinin polisi aradığını söyledi" diyerek aktardı.

uıyıyoy
Demir devamında Deniz Akkaya'nın ifadesine de değindi. Muhabir "Termosa kadar Akkaya yaşananları kabul etti. Kızının devlet korumasına alınmasını babası da istedi. Efe Önbilgin'in henüz hukuki olarak yaptığı bir hamle yok" dedi.

Öte yandan baba Efe Önbilgin velayeti almak için hamle yapacağını söyledi ancak henüz Türkiye'ye geldiğine dair bir bilgi bulunmuyor.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babası sorulunca rahatsız oldu! "Aranız iyi değildi"Babası sorulunca rahatsız oldu! "Aranız iyi değildi"
'Sette olay çıkardı, yönetmen ara verdi!' Ünlü oyuncudan paylaşım'Sette olay çıkardı, yönetmen ara verdi!' Ünlü oyuncudan paylaşım
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Bu açıklığınızla...'Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Bu açıklığınızla...'
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya
İlginizi Kulis Çekebilir
Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses sorulunca... "Onu kendisine sorun"

Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses sorulunca... "Onu kendisine sorun"

Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı alevlendi! İşte elenen isim... Dominik'te gözyaşları sel oldu

Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı alevlendi! İşte elenen isim... Dominik'te gözyaşları sel oldu

Deniz Akkaya kızını devlet korumasına verdi! Pınar Altuğ sözleriyle dikkat çekti

Deniz Akkaya kızını devlet korumasına verdi! Pınar Altuğ sözleriyle dikkat çekti

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.