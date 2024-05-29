KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.05.2024 08:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı senaryosunu ise Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Bahar dizisi hakkındaki iddialar gündemdeydi. Başrol oyuncusu Demet Evgar'ın sette sorun çıkardığı iddia edilirken başarılı oyuncudan yönetmenli poz gecikmedi.

Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

İlk bölümden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Bahar dizisinin setinde neler oluyor? İddialara göre başrol oyuncusu Demet Evgar sette sorun çıkardı.

Orel Deniz adlı sosyal medya kullanıcısı "Demet Evgar Bahar setinde herkesi bezdirmiş, geç gelmeler, kaprisler, ağlamalar, showlar… Küfür ve hakaret ettiği asistan kızla bu ilk olayı değilmiş ama bu sefer yanlarında 3. bir kişi de varmış ve bu olaya şahitlik etmiş, Demet önceden bunu inkar ediyormuş" dedi.

Müge Dağıstanlı ise yönetmenin seti paydos ettiğini iddia etti. Tüm bunların üzerine Bahar dizisi başrolü Demet Evgar'dan bir paylaşım geldi.

opğopğ

Evgar yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile pozunu paylaşarak adeta dedikodulara yanıt verdi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızdıran yorum! 'Bu açıklığınızla...'Kızdıran yorum! 'Bu açıklığınızla...'
'Hepsi' birbirine girdi! Açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...''Hepsi' birbirine girdi! Açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'
Şaşırtan veda! Dominik'te gözyaşları sel olduŞaşırtan veda! Dominik'te gözyaşları sel oldu
Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar
İlginizi Kulis Çekebilir
Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı alevlendi! İşte elenen isim... Dominik'te gözyaşları sel oldu

Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı alevlendi! İşte elenen isim... Dominik'te gözyaşları sel oldu

Deniz Akkaya kızını devlet korumasına verdi! Pınar Altuğ sözleriyle dikkat çekti

Deniz Akkaya kızını devlet korumasına verdi! Pınar Altuğ sözleriyle dikkat çekti

15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç 'Her şeyimi kaybettim' diyerek açık açık anlattı! 'Evim yansa bakmam'

15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç 'Her şeyimi kaybettim' diyerek açık açık anlattı! 'Evim yansa bakmam'

Selin Ciğerci, Banu Parlak'ı ikna etmek için 25 milyon lira mı aldı? Konu ile ilgili ilk kez konuştu

Selin Ciğerci, Banu Parlak'ı ikna etmek için 25 milyon lira mı aldı? Konu ile ilgili ilk kez konuştu

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.