Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

İlk bölümden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Bahar dizisinin setinde neler oluyor? İddialara göre başrol oyuncusu Demet Evgar sette sorun çıkardı.

Orel Deniz adlı sosyal medya kullanıcısı "Demet Evgar Bahar setinde herkesi bezdirmiş, geç gelmeler, kaprisler, ağlamalar, showlar… Küfür ve hakaret ettiği asistan kızla bu ilk olayı değilmiş ama bu sefer yanlarında 3. bir kişi de varmış ve bu olaya şahitlik etmiş, Demet önceden bunu inkar ediyormuş" dedi.

Müge Dağıstanlı ise yönetmenin seti paydos ettiğini iddia etti. Tüm bunların üzerine Bahar dizisi başrolü Demet Evgar'dan bir paylaşım geldi.

Evgar yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile pozunu paylaşarak adeta dedikodulara yanıt verdi.





