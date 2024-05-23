Deniz Akkaya Enver Aysever'e Kalben'in attığı mesajı açıkladı! "Selin Ciğerci'den..."

Son dönemde sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Deniz Akkaya Enver Aysever'in konuğu oldu. Gündemdeki konuları konuşan ikiliden Akkaya Kalben'in gözaltına alınmasına da değindi.

Kalben'in kendisine mesaj attığını söyleyen Akkaya "Bir gün Kalben bana mesaj attı dedi ki; Denizcim bu Selin Ciğerci ile ilgili yazdıklarından dolayı işte ben seni takipten çıkmak zorundayım. Neden, orada da LGBT lobisinin ona baskı yapmasından dolayı" dedi.

"SEN BU BASKIYA NEDEN BOYUN EĞİYORSUN?"

Akkaya bu duruma sitem ederek "Ben ona dedim ki bu insan fenomen olması dışında senin radarında, ne senin kalitende, ne hayat felsefende. Sen bu baskıya neden boyun eğiyorsun? Ona anlatmaya çalıştım" dedi.

Deniz Akkaya "Selin Ciğerci çıkıp Kalben'i korudu mu? Kalbini sadece değecek insanlara aç" diyerek sitem etti.





