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Damla Ersubaşı 'Nafaka alıyor musunuz?' sorusunu duyunca dayanamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.05.2024 14:16
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Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Eşiyle olaylı bir şekilde boşanması uzun süre konuşulan Damla Ersubaşı bir takipçisinden gelen nafaka sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Damla Ersubaşı 'Nafaka alıyor musunuz?' sorusunu duyunca dayanamadı

'Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ekranlardan uzak olsa da Ersubaşı'nın hayatı merak ediliyor.

Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Daha önce şiddet gördüğünü açıklayan Ersubaşı olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Mustafa Can Keser ile çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelmiş, araç içinde çektiği itiraf videosu ile herkesi şoke etmişti. Daha sonrasında videoyu tehdit edildiği için çektiğini belirten Ersubaşı son olarak sosyal medyada kendisine gelen bir yoruma dayanamadı.

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Bir takipçisi oyuncuya "Nafaka alıyor musunuz?" diye sordu. Damla Ersubaşı ise dayanamayarak "Ne yapacaksın sen mi vereceksin?" dedi.

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sihirli annem
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