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Çitos Efe'den sonra 'Çakıl bebek Nisan' da ortaya çıktı! "Çok güzel ve minnoş oldun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.05.2024 14:39
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Çocuktan Al Haberi programının minikleri büyüyor. Son olarak Çitos Efe'nin son hali ortaya çıkmıştı. Şimdi de Çakıl bebek Nisan olarak tanınan Nisan Aktaş'ın son pozları dikkat çekti.

Çitos Efe'den sonra 'Çakıl bebek Nisan' da ortaya çıktı! "Çok güzel ve minnoş oldun"

Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenen Çitos Efe geçtiğimiz hafta son haliyle gündeme gelmişti. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Efe Koçyiğit'ten sonra Çakıl bebek Nisan olarak tanınan Nisan Aktaş'ın değişimi de dikkat çekti.

2016 yılında yayınlanan programa katılan Çakıl bebek Nisan Aktaş, sevimli tavırlarıyla kendisine hayran bırakmıştı.

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Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Çocuktan Al Haberi" programında yıldızı parlayan Nisan Aktaş da kocaman oldu.

Aktaş, ailesi tarafından yönetilen Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşarak takipçileriyle iletişim halinde kalıyor.

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Nisan Aktaş'ın değişimine sosyal medyada yorum da yağıyor. Çocuktan Al Haberi'nin yıldızına "Ne güzel oldun", "Ya çok tatlısın", "Ne minnoş" yorumları yağdı.

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çitos efe
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