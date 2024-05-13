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‘Çitos Efe’ olarak tanınan Efe Koçyiğit’in son hali gündemde! "Hâlâ çok tatlı..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 15:18
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2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına katılarak fenomen olan 'Çitos Efe'nin son haline Testo Taylan ulaştı. ‘Çitos Efe’ olarak tanınan Efe Koçyiğit’in görünümü ve değişimi sosyal medyada gündem oldu.

‘Çitos Efe’ olarak tanınan Efe Koçyiğit’in son hali gündemde! "Hâlâ çok tatlı..."

'Çocuktan Al Haberi' programında sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Koçyiğit büyüdü, bambaşka biri oldu.

'Çitos Efe' olarak adeta hafızalara kazınan Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündeme geldi. Daha önce Filozof Atakan'ın da son halini bulan Testo Taylan bu sefer bir döneme damga vuran fenomenin evine gitti.

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Çocuktan Al Haberi yarışmasının yıldız ismi 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit yıllar sonraki haline sosyal medyada yorum geldi.

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Çitos Efe'nin son görüntüsüne "Aşırı kilo almış çocuk", "Sağlığı için zayıflamalı", "Halen çok tatlı", "Çocuk değişmemiş", "Hiç değişmemiş" yorumları geldi.

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çitos efe
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