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  2. Ceza için Saygı1 konseri düzenlenmişti... Sagopa Kajmer 'ilk teklif bana geldi' deyince ortalık karıştı! Oğuzhan Uğur'dan yanıt gecikmedi

Ceza için Saygı1 konseri düzenlenmişti... Sagopa Kajmer 'ilk teklif bana geldi' deyince ortalık karıştı! Oğuzhan Uğur'dan yanıt gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.07.2024 15:11
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Geçtiğimiz günlerde Ceza için düzenlenen 'Saygı1' konserinin ardından sosyal medyadan Sagopa Kajmer'e teklif gidip gitmediği soruldu. Ünlü rapçi ise aslında ilk teklifin kendisine gittiğini iddia etti. Bu açıklamanın üzerinde formatın asıl sahibi Oğuzhan Uğur'dan yanıt gecikmedi.

Ceza için Saygı1 konseri düzenlenmişti... Sagopa Kajmer 'ilk teklif bana geldi' deyince ortalık karıştı! Oğuzhan Uğur'dan yanıt gecikmedi

MYNET- Ceza için düzenlenen, rap dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı ve rapçinin şarkılarını kendi tarzlarında seslendirdikleri Saygı1 konseri sonrası Sagopa Kajmer'e teklif gidip gitmediği merak edilmişti.

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'İLK TEKLİF BANA GELDİ'

Sosyal medyada ünlü rapçiye 'Saygı1 için sana da teklif geldi mi abi?' diye soruldu. Bu soru üzerine Sagopa Kajmer 'İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bi 10 yıl sonra kabul ederim.' diyerek yanıt verdi.

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FORMAT SAHİBİNDEN YANIT GECİKMEDİ

Bunun üzerine formatın asıl sahibi olan Oğuzhan Uğur'dan yanıt gecikmedi. Sagopa Kajmer'in büyük hayranı olduğu söyleyen isim tweeti alıntılayarak sözlerine "Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler… Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine SAYGI1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir. " şeklinde başladı.

OĞUZHAN

"Sadece çekim gecesine üç gün kala, Ceza için bir videoyla selam yollamasını en samimi duygularımla rica ettim. Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim. Ayrıca SAYGI1, kendisinin düşündüğü gibi yalnızca yaş almış emektar ustalar için yapılmıyor, çığır açmış genç müzisyenler için de hazırlanıyoruz." ifadelerini kullanan Uğur'un sözleri kısa sürede dikkat çekti.

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'KİM NEYİ NASIL ANLARSA...'

Sagopa ise teklifin geldiği konusunda ısrarcı olmaya devam etti ve sosyal medyada; Dediğim gibi bana geldi dolaylı yollardan menajerimle. 2 ayrı teklif geldi. Bu çok net Oğuzhan'ın dediği ikinci teklif. Kim neyi nasıl anlarsa anlasın artık ne diyeyim' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Oğuzhan Uğur Sagopa Kajmer
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