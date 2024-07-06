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Bülent Ersoy sahnelerini az bulunca ortalığı ayağa kaldırdı! Yönetmen kendini odaya kilitledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.07.2024 13:23
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dâhil olduğu Dünya Güzellerim Tatilde programı şimdi de kamera arkası yaşananlarla gündeme geldi. Sette yaşanan bir olay magazin kulislerine bomba gibi düştü. Bülent Ersoy sahnelerini az bulunca ortalığı ayağa kaldırdı. Yönetmenin ise kendini odasına kilitlediği iddia edildi.

Bülent Ersoy sahnelerini az bulunca ortalığı ayağa kaldırdı! Yönetmen kendini odaya kilitledi

MYNET-Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı daha ilk bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Programın kamera arkasında yaşananlar da magazin kulislerine bomba gibi düştü. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bülent Ersoy tekne çekimlerinde denize düşmüş. Ancak programın yönetmeni bu anları kaçırmış.

dünya güzellerim

'BU YÖNETMENİ DÖVECEĞİM'

Çekimi izlediklerinde Bülent Ersoy’un sahnelerinin az olduğu fark edilmiş ve Ersoy sahnelerini az bulunca adeta ortalığı ayağa kaldırmış. Diva “Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın” diye bağırmış.

YÖNETMEN KENDİNİ ODAYA KİLİTLEMİŞ

İddiaya göre Bülent Ersoy; olaydan sonra odasına kapanan, yemek için bile çıkmayan yönetmeni yakalamak için otelin girişindeki koltukta beklemeye başlamış. “Elbet buradan geçecek, yakalayacağım” diyerek 6.5 saat yerinden kalkmamış.

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Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Erbil, oyunculuk tekliflerine sıcak bakan sevgilisine, “Öpüşmene izin vermem!” diyerek sınırlama getirdi.

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Bülent Ersoy Dünya Güzellerim
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