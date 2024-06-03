Ceyda Düvenci "Sormasam çatlayacağım" diyerek Seyyal Taner'e "Barış Manço aşkı doğru mu?" dedi! Yine tepki çekti

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci son günlerde gündemden düşmüyor.

En son regl önerisiyle adından söz ettiren Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler'de konuğu Seyyal Taner'di.

Ceyda Düvenci "Sormasam çatlayacağım" diyerek Seyyal Taner'e "Barış Manço aşkı doğru mu?" diye sordu. Taner "Yok canım aşk değildi" dese de Düvenci devam ederek "Çok aşık mıydı size?" diyerek ısrarcı oldu.

ISRARLA SORMAYA DEVAM ETTİ

Seyyal Taner bunun üzerine "Öyle bir şey bilemem ki ben şimdi bana çok aşık

mıydı değil miydi ama ilgisi vardı yani çok severdi beni" dedi.

Düvenci ise "Böyle bir hediye almış bir şeymiş" deyince Taner ise "Doğrudur yani ne var herkes birbirini beğenir" yanıtını verdi.



Sosyal medyada Ceyda Düvenci'nin bu ısrarlı sorularına tepki vardı. Düvenci'ye "Adam ölmüş ne saçma soru" yorumları geldi.





