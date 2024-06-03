Selen Görgüzel 3+1 evinin kapılarını açtı! 25 yaşındaki kızı güzelliğiyle dikkat çekti

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı her hafta farklı bir ismin evine konuk oluyor.
Evrim Akın İle Ev Gezmesi programı şarkıcı, oyuncu ve sunucu Selen Görgüzel'in evine konuk oldu. Görgüzel, 3+1 evinde kızı İlknaz Bektaş ile birlikte yaşıyor.
Salonda kahve ve beyazın muhteşem uyumu dikkat çekiyor. Ünlü isimin salonunda ayrıca bulunan beyaz kanepe de oldukça ilgi çekici...
Salonun her köşesinden çiçek bulunuyor.
Ünitedeki objeler, ödüller, modern süslemeler ve şık aksesuarlar her şey yerini bulmuş.
İnsanlar tarafından neden linç yediğini anlatan Görgüzel, "Bu sadece benim başıma gelmiyor. Daha önce bu durumları yaşayanların tecrübesinden faydalanıyordum. Genelde 'Selen durmak yok yola devam' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Sohbetin arasında Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz da geldi. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Görgüzel'in kızı sanatla ilgilendiğini ifade etti.
Bembeyaz dekoru ile oldukça iç açıcı görünen giyinme odası dikkat çeken başka bir yerdi. Görgüzel'in giyinme odasında büyük şapkalar ve boy aynası göze çarpıyordu.
Görgüzel'in onlarca ayakkabısı ve ışıltılı çizmeleri dikkat çekiyordu.
Görgüzel'in oldukça ferah ve modern mutfağında ahşap mutfak dolapları oldukça ilgi çekiciydi.