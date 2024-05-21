Ceyda Düvenci 'regl' eleştirilerine yanıt verdi! Duyanlar "Keşke artık sussa" dedi

Şu sıralar Güçlü Mete ile aşk dolu günler geçiren Ceyda Düvenci regl yorumuyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, regl dönemini normalleştirme çağrısında bulunarak, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum" ifadelerini kullanınca sosyal medyada dalga konusu da olmuştu.

Ceyda Düvenci'ye bu konuda gündem olması sorulunca oyuncu başladı konuşmaya. Düvenci "İkiye ayrılmak güzel bir şey, sonra ortak bir paydada buluşmak önemli olan. Mesele bence hepimizin hayatta bedenimize doğanın, Allah'ın bahşettiği şeyleri daha güzel bir şekilde konuşabiliyor olmak. Ötekileştirmeden ve tabulaştırmadan. Konuşulmayan şeylerin konuşulmasına sebep olmak bana iyi geliyor" dedi.

"SAYGI DUYUYORUM" DEYİP BAŞLADI ANLATMAYA

Düvenci devamında ise "Ben herkese bakış açılarından dolayı saygı duyuyorum ama özeli konuşacaksak evlenmiş birine ne zaman anne olacaksın sorusunu da sormamamız gerekiyor çünkü bir kadın anne olabilmek için reglden sonra gün sayıyor. Daha özel şeyleri sormuş oluyorsunuz aslında. Bu doğalsa regl olmanın getirdiği şeyleri konuşuyor olmak da doğal" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci'ye "Sus artık", "Çok konuşuyor ya", "Bir haklısın desin susmayacak yoksa" yorumları yağdı.





