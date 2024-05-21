Ceyda Düvenci kendini tutamadı, "Ne oluyor bu Emre ile aşk haberlerine?" dedi! Gözde Kansu'nun tepkisi dikkat çekti

'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerine hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Emre Altuğ ve Gözde Kansu her ne kadar arkadaş olduklarını söylese de sosyal medyada çoğu kişiyi ikna edemedi.

Ödül törenine de kol kola katılan ikilinin her hareketi gündem oldu. Gözde Kansu Ceyda Düvenci'nin konuğu olunca konu da bu dedikodulara geldi.

Ceyda Düvenci "Sen benim karakterime inanıyorsun sizin karakterlerinize herkes inanıyor ne oluyor bu Emre ile aşk haberleriniz bitemedi ya? O kadar inandılar ki sizin karı koca olduğunuza sevgili yapabilmek için yırtınıyorlar, ne oluyor?" dedi.

Gözde Kansu ise gülerek ve utanarak "Hiçbir şey olmuyor" dedi ve sonrasında gülmeye başladı.

"ÇOK DA SEVİYORUM" DEDİ

'Yalı Çapkını'nın Orhan'ı ne diyeceğini de bilemeyerek sorular üzerine "Çok da şey yapmıyoruz uğraşmıyoruz Emre benim 40 yıllık arkadaşım" dedi.



Kansu "Çok da seviyorum ama öyle magazinde böyle bir şey gördü mü mevzu çıkarmak için şey yapıyorlar sen böyle deyince ben arkadaşımla dans mı etmeyeceğim? Kaçtığımız ettiğimiz yok çok güzel programlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.





