KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Ceyda Düvenci kendini tutamadı, "Ne oluyor bu Emre ile aşk haberlerine?" dedi! Gözde Kansu'nun tepkisi dikkat çekti

Ceyda Düvenci kendini tutamadı, "Ne oluyor bu Emre ile aşk haberlerine?" dedi! Gözde Kansu'nun tepkisi dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.05.2024 10:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e 'Yalı Çapkını' dizisinde Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu konuk oldu. Düvenci konuğuna dayanamayıp dizide Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ ile arasında neler olduğunu sordu.

Ceyda Düvenci kendini tutamadı, "Ne oluyor bu Emre ile aşk haberlerine?" dedi! Gözde Kansu'nun tepkisi dikkat çekti

'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerine hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Emre Altuğ ve Gözde Kansu her ne kadar arkadaş olduklarını söylese de sosyal medyada çoğu kişiyi ikna edemedi.

Ödül törenine de kol kola katılan ikilinin her hareketi gündem oldu. Gözde Kansu Ceyda Düvenci'nin konuğu olunca konu da bu dedikodulara geldi.

Ceyda Düvenci "Sen benim karakterime inanıyorsun sizin karakterlerinize herkes inanıyor ne oluyor bu Emre ile aşk haberleriniz bitemedi ya? O kadar inandılar ki sizin karı koca olduğunuza sevgili yapabilmek için yırtınıyorlar, ne oluyor?" dedi.

yıuouı

Regl yanıtını duyanlar "Keşke artık sussa" dedi! Sözleri olay oldu Regl yanıtını duyanlar "Keşke artık sussa" dedi! Sözleri olay oldu

Gözde Kansu ise gülerek ve utanarak "Hiçbir şey olmuyor" dedi ve sonrasında gülmeye başladı.

yuıuyıyu

"ÇOK DA SEVİYORUM" DEDİ

'Yalı Çapkını'nın Orhan'ı ne diyeceğini de bilemeyerek sorular üzerine "Çok da şey yapmıyoruz uğraşmıyoruz Emre benim 40 yıllık arkadaşım" dedi.

yuytıyı
Kansu "Çok da seviyorum ama öyle magazinde böyle bir şey gördü mü mevzu çıkarmak için şey yapıyorlar sen böyle deyince ben arkadaşımla dans mı etmeyeceğim? Kaçtığımız ettiğimiz yok çok güzel programlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran tahmini sosyal medyayı salladı! Astrolog tarih verdi! 'Asıl gündem o zaman'İran tahmini sosyal medyayı salladı! Astrolog tarih verdi! 'Asıl gündem o zaman'
Yapım ekibi onu istemedi! Düşük ücret verip...Yapım ekibi onu istemedi! Düşük ücret verip...
Olay pişti! Biri "Ona bayılıyorum" dedi diğeri... Olay pişti! Biri "Ona bayılıyorum" dedi diğeri...
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Gozde Kansu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.