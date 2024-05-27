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  2. Galatasaray şampiyon oldu Anıl Altan çocuklarıyla pozunu paylaştı! Pelin Akil çok kızdı: Kendi kendine sevin

Galatasaray şampiyon oldu Anıl Altan çocuklarıyla pozunu paylaştı! Pelin Akil çok kızdı: Kendi kendine sevin

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 13:48
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Anıl Altan-Pelin Akil çifti, son günlerde 'boşanma' haberleriyle magazin gündeminden düşmüyordu. Ayrılık iddialarını yalanlayan çiftten Altan son olarak Galatasaray şampiyon olunca bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşım Pelin Akil'i kızdırdı.

Galatasaray şampiyon oldu Anıl Altan çocuklarıyla pozunu paylaştı! Pelin Akil çok kızdı: Kendi kendine sevin

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Anıl Altan ve Pelin Akil bu iddiaları yalanlamıştı.

Akil iddialar sonrasında "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok" demişti.

Anıl Altan ve Pelin Akil boşanma iddialarıyla gündemdeyken Galatarasay'ın şampiyonluğu sonrası Altan bir paylaşımda bulundu.

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Sevincini kızlarıyla poz vererek kutlayan Anıl Altan eşinden hiç beklemediği bir tepki gördü.

Akil bir takipçinin 'Alin ve Lina'nın tam olarak GS'li olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoyu' yorumunu görünce kocasına patladı.

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Pelin Akil'in "Ben de yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum GS'lıları da kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin" cevabını görenler şaştı kaldı. Oyuncunun ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı merak edildi.


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Pelin Akil galatasaray
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