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  2. Aslı Enver bebeği Elay'ı yine paylaştı yine yorum yağdı! "Kocasını doğurmuş"

Aslı Enver bebeği Elay'ı yine paylaştı yine yorum yağdı! "Kocasını doğurmuş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 09:05
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4 Temmuz'da kızı Elay'ı kucağına alan ve şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Aslı Enver sosyal medyada kızıyla olan bir karesini paylaştı. Güzel oyuncu Aslı Enver'in kızına yorumlarsa gecikmedi.

Aslı Enver bebeği Elay'ı yine paylaştı yine yorum yağdı! "Kocasını doğurmuş"

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra hamile kalmıştı.

4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getiren güzel oyuncu şu sıralar ekrandan uzakta kızıyla vakit geçiriyor.

Sosyal medyada kızı Elay'ı paylaşarak kalpleri eriten Aslı Enver'ın kızına yorumlar gecikmedi.

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"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver'in mavi gözlü minik kızını görenler kendini tutamadı.

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Aslı Enver'e "Maşallah çok güzel", "Resmen kocasını doğurmuş", "Ya babasının kopyası", "Bayıldım" yorumları yağdı.

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Aslı Enver
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