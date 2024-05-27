Aslı Enver bebeği Elay'ı yine paylaştı yine yorum yağdı! "Kocasını doğurmuş"

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra hamile kalmıştı.
4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getiren güzel oyuncu şu sıralar ekrandan uzakta kızıyla vakit geçiriyor.
Sosyal medyada kızı Elay'ı paylaşarak kalpleri eriten Aslı Enver'ın kızına yorumlar gecikmedi.
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver'in mavi gözlü minik kızını görenler kendini tutamadı.
Aslı Enver'e "Maşallah çok güzel", "Resmen kocasını doğurmuş", "Ya babasının kopyası", "Bayıldım" yorumları yağdı.