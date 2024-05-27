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  2. Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'e konuk olmuştu! Hasan Can Kaya Tikli Ayhan'ı görünce dayanamadı! "Arabayı duvara çarptım"

Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'e konuk olmuştu! Hasan Can Kaya Tikli Ayhan'ı görünce dayanamadı! "Arabayı duvara çarptım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 08:28
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Ah Kalbim programına yıllar önce katılan ve Mehmet Ali Erbil'in çok uğraşmasıyla hafızalara kazınan Tikli Ayhan yıllar sonra ortaya çıktı. Tikli Ayhan Hasan Can Kaya'ya konuk oldu o anlar gündem oldu.

Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'e konuk olmuştu! Hasan Can Kaya Tikli Ayhan'ı görünce dayanamadı! "Arabayı duvara çarptım"

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı her bölümüyle olay olmaya devam ediyor. Açık sözlü konukların yer aldığı programda Hasan Can Kaya katılanları gülmekten kırıp geçiriyor.

Hasan Can Kaya'nın programına son olarak Tikli Ayhan katıldı. Bir döneme damga vuran Ah Kalbim programına katılan ve Mahmut Tuncer ile Mehmet Ali Erbil'in epey uğraşmasıyla tanınan Tikli Ayhan Konuşanlar'da da öne çıktı.

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"UĞRAŞMAYIN YAZIK" DEDİ AMA...

Hasan Can Kaya Tikli Ayhan'ı görünce kendini tutamadı çeşitli hareketler yaparak konuğunu zora sokan komedyen "Ben ne yapsam yapıyor musun?" diyerek şaşırdı.

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"ARACI DUVARA ÇARPTIM"

"Arkadaşlar uğraşmayın yazık ya" diyen Hasan Can yine de kendini durduramadı. Hasan Can Kaya bütün ailede böyle bir rahatsızlığın olduğunu duyunca evde nasıl yaşadıklarını sordu.

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Tikli Ayhan ise "Durduramıyoruz kendimizi devam ediyoruz evde" dedi. Bir dönem katıldığı yayınlarla tanınan Tikli Ayhan artık vale olarak çalıştığını da söyledi. Alkol alanların araçlarını kullandığını söyleyen Tikli Ayhan "Duvara çarptığım da vardır, arkadaşın arabasını pert ettim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Hasan Can Kaya hasan can
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