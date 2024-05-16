Asker kaçağı oldu, beş parasız kaldı! Yunus Günçe'den Survivor itirafı: Acun Medya aradı...

“Şimdiki Aklım Olsaydı” programında Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Yunus Günçe açıklamalarıyla dikkat çekti.

Başarılı yapımlarda yıldızı parladığı sırada askere gitmemeye karar verdiğini söyleyen oyuncu "Ben dedim askere gitmeyeceğim asker kaçağı oldum ve gittim böyle kendimi Kurtköy'de ablamın evine kapattım böyle iki sene... Aptallık, aptalca..." itirafında bulundu.

ASKER KAÇAĞI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Yunus Günçe konuşmasının devamında şunları söyledi:

"O esnada bedelli çıkar belki filan ben bedelli çıkar umuduyla gittim çıktı ama 2 sene 3 sene sonra çıktı. Bir dönem kaçtım sonra bedelli gittim, çok para verdim 30 bin lira verdim o yoklukta... Herkes aldı yürüdü o süreçte yoksa Koçum Benim'den sonra falan Aşk Olsun'dan sonra benim çok çok daha başka bir menzille yürümem lazımdı. Olmadı... Kaybettiğim zamanı toparlamak çok zor oldu."

SURVIVOR'DAN PİŞMAN DEĞİL

Survivor'dan pişman olma gibi bir lüksünün olmadığını da ifade eden oyuncu "Annemin evinde, kendi evimi kapatmışım Cihangir'de parasızlıktan, yani kirasını ödeyemiyorum, arkadaşlarım erzak getiriyorlar bana filan. O seviyedeyim çeşmeden su içiyorum falan böyle beş param yok, 40 yaşımda annemin evinde oturuyorum. O arada Acun Medya aradı. Acun Bey ile görüştüm. Gittim yani..." dedi.







