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Tablet Reis olarak tanınmıştı... Yeni imajını paylaşarak gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.05.2024 09:57
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Yıllar önce tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla tanınan ve Tablet Reis olarak hafızalara kazınan Onurcan Güzel son haliyle dikkat çekti. Daha önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tablet Reis'in yeni imajı şaşırttı.

Tablet Reis olarak tanınmıştı... Yeni imajını paylaşarak gündem oldu

Bir dönem tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile fenomen olan 'Tablet Reis' son haliyle dikkat çekti. "Tablet Reis" olarak bilinen Onurcan Güzel'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Tablet Reis daha önce bir açıklama yaparak "2013 yılında videoyu çekmiştim. Videonun hepsi kurguydu. O dönemler de İnternetten alışveriş yapmak çok popüler değildi. Yapılan alışverişlerde domates, salatalık gibi ürünler çıkıyordu. Ben de bu videoyu buna ithafen çektim" demişti.

Babasının ölümü sonrası annesinin zengin bir adamla gittiğini söyleyen Güzel, halasının emekli maaşı ve TikTok'ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini açıklamıştı.

ğüp

Genetik bir rahatsızlığı olan Tablet Reis yeni imajını sosyal medyadan paylaştı. Saç rengini ve şeklini değiştiren fenomene sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

oğoğo
Tablet Reis'i görenler "Bu ne hal", "Değişik olmuş", "Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle güzelsin" yorumlarında bulundu.

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