Tablet Reis olarak tanınmıştı... Yeni imajını paylaşarak gündem oldu

Bir dönem tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile fenomen olan 'Tablet Reis' son haliyle dikkat çekti. "Tablet Reis" olarak bilinen Onurcan Güzel'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Tablet Reis daha önce bir açıklama yaparak "2013 yılında videoyu çekmiştim. Videonun hepsi kurguydu. O dönemler de İnternetten alışveriş yapmak çok popüler değildi. Yapılan alışverişlerde domates, salatalık gibi ürünler çıkıyordu. Ben de bu videoyu buna ithafen çektim" demişti.

Babasının ölümü sonrası annesinin zengin bir adamla gittiğini söyleyen Güzel, halasının emekli maaşı ve TikTok'ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini açıklamıştı.

Genetik bir rahatsızlığı olan Tablet Reis yeni imajını sosyal medyadan paylaştı. Saç rengini ve şeklini değiştiren fenomene sosyal medyada yorumlar gecikmedi.



Tablet Reis'i görenler "Bu ne hal", "Değişik olmuş", "Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle güzelsin" yorumlarında bulundu.