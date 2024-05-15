Aleyna yine eleme adayı oldu! Yunus Emre'den olay sözler: İntikamımı aldım

Survivor All Star 2024 yarışması ilk günden beri hem kaoslarıyla hem de kavgalarıyla gündemde. Yarışmada öne çıkan Aleyna ve Yunus Emre'nin dostluğu bitmişti. Tam ikilinin arasındaki buzlar erirken fragmanda Yunus Emre'nin dedikleri gündem oldu.

Aleyna yine eleme adayı oldu ve Yunus Emre ise dayanamadı. Yunus Emre bu konuda "Bazı kurtlar sürüye daldı, ondan sonra da oturdu çobanla yas tuttular. Aleyna da yem olan kuzulardan bir tanesiydi" dedi.

Aleyna ise "Hep yanan ben oluyorum hangi takıma geçersem geçeyim" dedi. Aleyna ayrıca Batuhan ve Yunus Emre'nin kendisine yazdığına şaşırdı.

Yunus Emre ise fragmanda "İntikamımı aldım yapacak bir şey yok" sözleriyle dikkat çekti.