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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı... "Kamptan kaçmaya çalıştım, çöp arabasına bindim..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 08:24
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Survivor'da adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sırasında sinir krizi geçirmişti. Yaşanan olayların perde arkasını anlatan Aleyna meğerse kamptan kaçmaya çalışmış. Survivor Aleyna o anların yayınlanmasını da istememiş...

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı... "Kamptan kaçmaya çalıştım, çöp arabasına bindim..."

Survivor All Star'ın bu sene en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu Bize Kaldı'ya konuk oldu. Survivor günlerine dair samimi açıklamalar yapan Aleyna yarışmada geçirdiği sinir krizinin perde arkasını da anlattı.

Aleyna Gizem ile yaşadığı kavgayı anlatarak "Kavga gürültü birbirimize girdik ben sonra sinir krizi geçirdim. Hiçbir şey umrumda değil, yatakları çıkarıyorum fırlatıyorum böyle o anın bütün o bir iki ayın verdiği o sinirini böyle kan revan içinde her yerim çığlık çığlığa" dedi.

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YAYINLANMASINI İSTEMEDİ

Aleyna devamında ise şunları söyledi:

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"Sonra çıktım çıplak ayak kamptan kaçmaya çalıştım. Koş koş koş koş koş inanılmaz yemin ederim sonra bayağı ilerledim bayağı, reporter arkamdan koşuyor bu arada artık dedim ki istemiyorum nasıl çığlık çığlığa... Koş koş koş koş koş sonra uzakta bir araba gördüm gittim arabaya bindim çöp arabası adam böyle 'no no no.' Reporter açtı kapıyı Aleynacım beni zor durumda bırakma filan aldı beni oradan, bir gün klinikte kaldım."

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Survivor Aleyna yaşananları anlatarak "Asfalta yattım yüz üstü ağlıyorum, tozu yutuyorum, öksürmeye başlıyorum salya sümük karışıyor. Sonra dedim yönetmene çok bir şey yayınlamayalım. Onlar da bir bakalım dediler ama yayınlamışlar" dedi.

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Aleyna Kalaycıoğlu
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