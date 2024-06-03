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Devrim Özkan'dan sonra Aleyna Kalaycıoğlu mu? Galatasaraylı Torreira'nın adını duyunca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 07:27
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Survivor’dan dönen Aleyna Kalaycıoğlu bir süre önce Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaraylı Torreira ile bir mekanda beraber eğlendi. O anlar Aleyna'ya soruldu.

Devrim Özkan'dan sonra Aleyna Kalaycıoğlu mu? Galatasaraylı Torreira'nın adını duyunca...

Survivor'da Yunus Emre ile yakın dostluğu çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmaya veda edip İstanbul'a döndü.

Daha önce Cengiz Ünder ile bir ilişkisi olan ancak bu ilişkisi uzun sürmeye Aleyna son dönemde Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Galatasaraylı Torreira ile bir mekanda beraber eğlendi.

Aleyna ve Torreira'nın birlikte eğlenmesi ilişki iddialarını da beraberinde getirdi.

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Muhabirler ise Survivor Aleyna'ya o geceye sordu. Aleyna Kalaycıoğlu soru karşısında biraz sessiz kaldı biraz da ne diyeceğini bilemedi.

Aleyna biraz da gerilerek "Yok arkadaşlar ya ne diyebilirim bir şey diyemem şu an" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira Aleyna Kalaycıoğlu devrim özkan
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